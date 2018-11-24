الرياض 16 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 24 نوفمبر 2018 م واستوج رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه الدكتور إبراهيم القناص أصحاب المراكز الأولى في بطولة المملكة العاشرة المفتوحة للكاتا للأندية والهيئات فردي وجماعي والتي أختتمت منافساتها اليوم على صالة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بمدينة الرياض ، بمشاركة لاعبي الأندية والهيئات لدرجات البراعم والناشئين والشباب والأولى .وانتزع فريق الهلال المركز الأول في منافسات الدرجة الأولى بعد أن تحصل لاعبوه على 64 نقطة، وجاء فريق الأهلي في المركز الثاني بـ 42 نقطة ، وفريق الشهيد في المركز الثالث بـ 17 نقطة .وفي منافسات درجة الشباب توج فريق الهلال بالمركز الأول بـ 10 نقاط ، وجاء فريق الأهلي في المركز الثاني بـ 5 نقاط ، وفريق ضمك في المركز الثالث بنقطتين .وفي منافسات درجة الناشئين انتزع فريق الأهلي المركز الأول بـ 10 نقاط ، في حين حل فريق الشهيد في المركز الثاني بـ 5 نقاط ، وجاء فريق اليرموك في المركز الثالث بنقطتين .وفي فئات البراعم توج فريق الأهلي بالمركز الأول بعد أن تصدر لاعبوه الترتيب بـ 47 نقطة ، في حين جاء فريق الإبتسام في المركز الثاني بـ 24 نقطة، وحل فريق الهلال بالمركز الثالث بـ 22 نقطة .// انتهى//17:04ت م0092