الرياض 16 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 24 نوفمبر 2018 م واسدعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر؛ وذلك لورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار رعدية ورياح نشطه على أجزاء من منطقة الرياض تشمل العاصمه الرياض و: الدوادمي، المجمعة، رماح، الزلفي، الخرج، عفيف، شقرا، علاوة على الأجزاء المجاوره لها، وتستمر حتى يوم غد الأحد.وأهاب المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة الرياض، الرائد محمد الحمادي، بالجميع التقيُّد بتعليمات وإرشادات السلامة، والحذر والانتباه أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت الأمطار خشية الانزلاق، والبُعد عن الأسلاك والتوصيلات الكهربائية، التي تعرضت لمياه الأمطار؛ تفاديًا للصعق الكهربائي، إضافة إلى تجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة.وأكد أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ، من خلال تطبيق الخطط المعدة لتعامل مع بلاغات الحالات المطريه ، بناء على ما يرد من مستجدات وتغيُّرات في الحالة الجوية.//انتهى//17:16ت م0094