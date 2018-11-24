محايل 16 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 24 نوفمبر 2018 م واسزار رئيس المجلس البلدي بمحافظة بارق محمد البارقي وأعضاء المجلس أمس , مركز ضحى سياله والسليم الأول, وذلك للوقوف على احتياجات المركز .وكان في استقبالهم رئيس المركز محمد بن هادي الأسلمي , حيث بحث رئيس المركز مع رئيس المجلس والأعضاء سبل تطوير المركز وشدد على أهمية أن تكون طلبات الأهالي التي سبق وأن تقدموا بها للمجلس ضمن أولويات الطلبات .وأوضح رئيس المجلس أن البلدية اعتمدت عددا من المشاريع للمركز منها حديقة وملعب رياضي إضافة إلى سفلتة الطرق , مؤكدا أن اهتمام المجلس في الوقت الحالي هو اعتماد ربط المركز بالطرق الرئيسية .وتضمنت الطلبات التي تقدم بها أهالي المركز أعتماد مكتب خدمات للمركز وتسوية الطرق وسفلتتها ومنها قرى المهيد و الفايج الجنوبي و السليم والمقعا والمخصر وتسوير المقابر واعتماد مشاريع درء أخطار السيول , كما طالبوا باستثمار وادي شيع لتنمية السياحة في المحافظة .وفي نهاية الزيارة وقف المجلس البلدي على عدد من القرى , مؤكدا أهمية أيصال الخدمات البلدية لتلك القرى .// انتهى //17:44ت م0095