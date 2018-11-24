عام / بلدي بارق يزور مركز ضحى سيالة والسليم
السبت 1440/3/16 هـ الموافق 2018/11/24 م واس
محايل 16 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 24 نوفمبر 2018 م واس
زار رئيس المجلس البلدي بمحافظة بارق محمد البارقي وأعضاء المجلس أمس , مركز ضحى سياله والسليم الأول, وذلك للوقوف على احتياجات المركز .
وكان في استقبالهم رئيس المركز محمد بن هادي الأسلمي , حيث بحث رئيس المركز مع رئيس المجلس والأعضاء سبل تطوير المركز وشدد على أهمية أن تكون طلبات الأهالي التي سبق وأن تقدموا بها للمجلس ضمن أولويات الطلبات .
وأوضح رئيس المجلس أن البلدية اعتمدت عددا من المشاريع للمركز منها حديقة وملعب رياضي إضافة إلى سفلتة الطرق , مؤكدا أن اهتمام المجلس في الوقت الحالي هو اعتماد ربط المركز بالطرق الرئيسية .
وتضمنت الطلبات التي تقدم بها أهالي المركز أعتماد مكتب خدمات للمركز وتسوية الطرق وسفلتتها ومنها قرى المهيد و الفايج الجنوبي و السليم والمقعا والمخصر وتسوير المقابر واعتماد مشاريع درء أخطار السيول , كما طالبوا باستثمار وادي شيع لتنمية السياحة في المحافظة .
وفي نهاية الزيارة وقف المجلس البلدي على عدد من القرى , مؤكدا أهمية أيصال الخدمات البلدية لتلك القرى .
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17:44ت م
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