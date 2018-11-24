إسلام آباد 16 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 24 نوفمبر 2018 م واسجدد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي رغبة بلاده في حل القضايا العالقة مع الهند سلمياً عبر الحوار.وأوضح في تصريح نشرته وسائل الإعلام الباكستانية أن باكستان قدمت عدت مبادرات للسلام على الهند كان آخرها مبادرة رئيس الوزراء عمران خان التي دعا فيها الهند إلى الجلوس على طاولة المفاوضات لحل الخلافات العالقة بين البلدين.وأضاف أن باكستان تأمل من الهند التجاوب بشكل إيجابي مع مبادرات السلام، مشيراً إلى أن حل الخلافات عبر الحوار هو الطريق الأمثل والوحيد أمام البلدين.كما أوضح أن فتح معبر "كرتاربور" الحدودي بين باكستان والهند يساعد في تسهيل دخول الزوار السيخ إلى باكستان لممارسة طقوسهم الدينية، فضلاً عن أنه سيساعد في تعزيز النشاط التجاري بين البلدين.// انتهى //17:56ت م0097