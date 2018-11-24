عام / وزير الخارجية الباكستاني يجدد رغبة بلاده في حل القضايا العالقة مع الهند عبر الحوار
السبت 1440/3/16 هـ الموافق 2018/11/24 م واس
إسلام آباد 16 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 24 نوفمبر 2018 م واس
جدد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي رغبة بلاده في حل القضايا العالقة مع الهند سلمياً عبر الحوار.
وأوضح في تصريح نشرته وسائل الإعلام الباكستانية أن باكستان قدمت عدت مبادرات للسلام على الهند كان آخرها مبادرة رئيس الوزراء عمران خان التي دعا فيها الهند إلى الجلوس على طاولة المفاوضات لحل الخلافات العالقة بين البلدين.
وأضاف أن باكستان تأمل من الهند التجاوب بشكل إيجابي مع مبادرات السلام، مشيراً إلى أن حل الخلافات عبر الحوار هو الطريق الأمثل والوحيد أمام البلدين.
كما أوضح أن فتح معبر "كرتاربور" الحدودي بين باكستان والهند يساعد في تسهيل دخول الزوار السيخ إلى باكستان لممارسة طقوسهم الدينية، فضلاً عن أنه سيساعد في تعزيز النشاط التجاري بين البلدين.
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