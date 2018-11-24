باريس 16 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 24 نوفمبر 2018 م واسدعت سفارة المملكة لدى فرنسا المواطنين السعوديين في العاصمة الفرنسية باريس من مقيمين وزائرين، إلى تجنب الذهاب إلى منطقة الشانزليزيه والمناطق المحيطة بها في الفترة الحالية نظراً لتطور الأوضاع في تلك المنطقة.ودعت السفارة الموطنين السعوديين في باريس للتواصل معها في الحالات الطارئة على الأرقام التالية:0033673656324 / 0033626238195 .// انتهى //17:57ت م0099