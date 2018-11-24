الرياض 16 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 24 نوفمبر 2018 م واستُوج لاعب اسكواش نادي حراء سالم المولد بلقب بطولة المملكة للمميزين تحت 15عاماً ، وذلك خلال منافسات البطولة التي أقيمت على ملاعب نادي الصفا خلال الفترة من 22- 24 نوفمبر الجاري ، بمشاركة 9 أندية .وسلم المدير التنفيذي لاتحاد الاسكواش خالد السعد اللاعب المولد كأس البطولة والميداليات الذهبية ومكافأة مالية ، وجاء ثانياً محمد آل نصفان لاعب نادي الصفا ، حيث تسلم الميدالية الفضية ومكافأة مالية ، فيما جاء منصور المولد لاعب نادي حراء ثالثاً وتسلم الميدالية البرونزية ومكافأة مالية ، وحل رابعاً أحمد أبو رقه لاعب نادي الهلال وسلم مكافأة مالية .// انتهى//18:02ت م0100