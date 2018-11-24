رياضي / ميدان الفروسية بحائل يقيم حفل سباقه السادس
السبت 1440/3/16 هـ الموافق 2018/11/24 م واس
حائل 16 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 24 نوفمبر 2018 م واس
أقام ميدان الفروسية بمنطقة حائل أمس حفل سباقه السادس للموسم الحالي على دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله- وذلك بميدان الفروسية بالمنطقة .
وتكون السباق من خمسة أشواط جميعها كانت مسافتها 2000م باستثناء الشوط الخامس الذي كانت مسافته 1600م .
وفي ختام السباق سلم مدير الميدان بندر التبيناوي الكأس وجائزة الشوط الخامس الرئيسي لم تربح 2015م لمالك الفرس " قناة " بشير عرابي البلوي ومقدار الجائزة 22ألف ريال كما سلم جائزة الشوط الأول للدرجة مفتوح عربي لمالك الجواد " شبل كونكرد " سليمان حجي الطوالة الذي حقق المركز الأول وحصل على المركز الأول في الشوط الثاني للدرجة من 0-2 الجواد " مايرجع " للمالك حمدان سالم المبروك وحقق المركز الأول في الشوط الثالث مفتوح الدرجات " الجواد الكسر " للمالك أنور أحمد المرشدي فيما حقق المركز الأول في الشوط الرابع مفتوح أفراس الفرس " نور فهد " للمالك اسطبل النخبة .
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18:02ت م
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