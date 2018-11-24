حائل 16 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 24 نوفمبر 2018 م واسأقام ميدان الفروسية بمنطقة حائل أمس حفل سباقه السادس للموسم الحالي على دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله- وذلك بميدان الفروسية بالمنطقة .وتكون السباق من خمسة أشواط جميعها كانت مسافتها 2000م باستثناء الشوط الخامس الذي كانت مسافته 1600م .وفي ختام السباق سلم مدير الميدان بندر التبيناوي الكأس وجائزة الشوط الخامس الرئيسي لم تربح 2015م لمالك الفرس " قناة " بشير عرابي البلوي ومقدار الجائزة 22ألف ريال كما سلم جائزة الشوط الأول للدرجة مفتوح عربي لمالك الجواد " شبل كونكرد " سليمان حجي الطوالة الذي حقق المركز الأول وحصل على المركز الأول في الشوط الثاني للدرجة من 0-2 الجواد " مايرجع " للمالك حمدان سالم المبروك وحقق المركز الأول في الشوط الثالث مفتوح الدرجات " الجواد الكسر " للمالك أنور أحمد المرشدي فيما حقق المركز الأول في الشوط الرابع مفتوح أفراس الفرس " نور فهد " للمالك اسطبل النخبة .// انتهى //18:02ت م0101