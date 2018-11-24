عن مكة المكرمة 16 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 24 نوفمبر 2018 م واسأقيمت بمقر مركز تدريب قوات أمن المنشآت بمنطقة مكة المكرمة اليوم محاضرة عن أهمية الأمن الفكري ألقاها مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشيخ فؤاد بن سعود العمري.وبين فضيلته مفهوم الأمن الفكري وأهميته في حياة الفرد والمجتمع مؤكداً على دور رجل الأمن في تحقيق الأمن الفكري لافتا الانتباه إلى مهددات الأمن الفكري وخطورتها على المجتمعات الاسلامية والنظر إلى حال من فقدوا الأمن في أوطانهم ومخاطر اختلال الأمن .وأشاد فضيلته بدور المملكة العربية السعودية في محاربة الأفكار الضالة والهدامة، وحرصها على تحقيق الأمن الفكري.يذكر أن هذه المحاضرة تعد إحدى برامج إدارة التوعية والتوجيه بفرع منطقة مكة المعتمدة التي تحظى بمتابعة معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند .// انتهى //18:04ت م0102