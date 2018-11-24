القاهرة 16 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 24 نوفمبر 2018 م واستُطلِق جامعة الدول العربية وفريق الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمرأة والمساواة بين الجنسين يطلقان غدًا الأحد "حملة الـ 16 يومًا" لمناهضة العنف ضد المرأة، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة الذي يوافق يوم 25 نوفمبر، بالإضافة إلى إطلاق فعاليات مبادرة "قصتها" لتطوير المعرفة عن إنجازات المرأة في الوطن العربي.وعدّ البيان المشترك الصادر عن الجامعة العربية وفريق الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمرأة والمساواة بين الجنسين اليوم، العنف ضد النساء والفتيات انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان، كما يقوض مساهمة النساء في التنمية والسلام والأمن، ويقف حائلاً دون تحقيق المساواة وحصول النساء والفتيات على حقوقهن الأساسية والنهوض بأوضاعهن مما يشكّل تهديدًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.وأكد الجانبان التزاماتهما مع كافة الدول الأعضاء بتوحيد الصفوف على المستوى الإقليمي والوطني لوضع حد للعنف ضد النساء والفتيات، ولضمان مستقبل بدون عنف للفتيات والنساء في المنطقة العربية، والعمل على توفير الحماية اللازمة لهن.وناشد الجانبان الآليات الوطنية المعنية بالمرأة تطوير التشريعات والسياسات التي تجرم العنف وتضمن الحماية للنساء والفتيات، وإحالة قضايا العنف ضد النساء والفتيات إلى النظام القضائي الرسمي، وتوفير مجموعة شاملة من خدمات الحماية والدعم المناسب للضحايا والناجيات بما يتناسب مع المعايير المتفق عليها دوليًا.وحث الجانبان كافة الدول الأعضاء على إدراج احتياجات المرأة في خطط التنمية الوطنية الشاملة، مشددين على أنه لا حقوق بدون صونٍ لحقوق المرأة، ولا تقدم ولا استقرار ولا رقي بدون مكانة لائقة وكريمة للنساء والفتيات في مجتمع خالٍ من العنف بكافة أشكاله.// انتهى //18:07ت م0103