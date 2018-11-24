الرياض 16 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 24 نوفمبر 2018 م واسأكد نائب الرئيس اليمني، الفريق الركن علي محسن صالح، أن المرجعيات الثلاث ممثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 هي الضامنة لأمن اليمن وسلام المنطقة.وجدد الفريق محسن خلال لقائه وزير الخارجية في حكومة بلاده، خالد اليماني، اليوم بمدينة الرياض التأكيد على تعاطي الشرعية بإيجابية مع خيارات السلام الدائم المستند على المرجعيات الثلاث بما يؤدي إلى استعادة الدولة وإنهاء انقلاب مليشيا الحوثي.وأطلع الوزير اليماني، نائب الرئيس على نتائج المساعي المبذولة لإحلال السلام واستعادة الشرعية، بحسب " وكالة الأنباء اليمنية الرسمية ".وأشاد نائب الرئيس اليمني، بدور ودعم دول التحالف لدعم الشرعية في اليمن, في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والإغاثية والعسكرية .// انتهى //18:22ت م0105