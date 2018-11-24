الجزائر 16 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 24 نوفمبر 2018 م واسألقت قوات الأمن الجزائري بمدينة تغنيف التابعة لمحافظة معسكر شمال غرب الجزائر , القبض على إرهابي كان قد التحق بالجماعات الإرهابية منذ أكثر من عشرين سنة.وقالت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان اليوم, أن قواتها تمكنت بكل من بجاية وعين أمناس وبسكرة وتمنراست من أيقاف 3 مهربين, فيما أحبطت قوات حرس السواحل بكل من عنابة ووهران محاولة هجرة غير شرعية انطلق فيها 48 شخصاً نحو السواحل الأوروبية.// انتهى //18:22ت م0106