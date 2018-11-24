القاهرة 16 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 24 نوفمبر 2018 م واسقررت سلطات ميناء الإسكندرية إعادة فتح ميناءي بوغازي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة البحرية بعد تحسن الأحوال الجوية.وأفاد المتحدث باسم ميناء الإسكندرية رضا الغندور في تصريح له اليوم، بأن هذا القرار جاء بعد وصول سرعة الرياح وارتفاع الموج ودرجة الرؤية إلى المعدلات الطبيعية التي تسمح بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء بشكل آمن.وأضاف أن إدارات الميناء المختصة بدأت عملها عقب إعادة فتح ميناءي بوغازي الإسكندرية والدخيلة بإدخال السفن الموجودة بالمخطاف الخارجي طبقا لأولوية تواجدها، والبالغ عددها 35 سفينة.// انتهى //18:55ت م0108