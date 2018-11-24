حفر الباطن 16 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 24 نوفمبر 2018 م واساختتمت جمعية رعاية الأيتام بحفر الباطن اليوم، ملتقى عناية الثاني لأندية وأبناء جمعيات الأيتام من مختلف مناطق ومحافظات المملكة، وذلك بحضور مستشار وزير العمل للتنمية الاجتماعية الدكتور ناصر بن محمد آل قميشان.ويهدف الملتقى لتهيئة القوى البشرية من عملاء ومستفيدي الجمعيات في مختلف المناطق، وتحويلهم إلى طاقات منتجة من خلال رعاية وتدريب وتأهيل الأفراد والمؤسسات بشكل عملي يتناسب مع توجهات سوق العمل ، عبر ما يُقدم من برامج ومشاريع منوعة تسهم في تحسين إمكانيات الأفراد وزيادة دخلهم ورفع مستوى معيشتهم ، تحقيقًا ومساهمة في رؤية الوطن الطموحة 2030.وأقيمَ في الملتقى 3 ندوات تتمحور حول الممارسات التنموية الناجحة في رعاية الأيتام إضافة لـ 3 ورش عمل تعنى ببرنامج عناية التربوي وقياس أثره وكيفية تطبيقه.كما تضمن الملتقى في مساره الثاني ( أبناء برنامج رعاية ) العديد من البرامج والمنافسات بكفايات محددة تسهم في إكساب الطلاب مهارات العمل الجماعي ومهارات اتخاذ القرار وطرق التفكير إضافة إلى إكاسبهم مهارات رياضية وثقافية وزرع روح الحماس والتنافس الشريف بينهم ، وكان من بين البرامج الرياضية التي أقيمت بطولة كرة القدم وسباق التحمل و بطولة ألعاب الطاولة الرياضية ، إضافة إلى المسابقات الثقافية والعروض المرئية وجلسات السمر وألعاب الذكاء.يذكر أن الملتقى يضم أكثر من ( 40 ) جهة مابين جمعيات مشاركة ومؤسسات مانحة وأندية طلابية، وبدعمٍ من مؤسسة السبيعي الخيرية بمشاركة عدد من رجال الأعمال والرعاة بمختلف مجالاتهم المجتمعية.// انتهى //18:56ت م0109