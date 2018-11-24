الرياض 16 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 24 نوفمبر 2018 م واسالتقى معالي وزير الخدمة المدنية الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان في مسقط اليوم , معالي وزير الخدمة المدنية في سلطنة عمان الشقيقة الشيخ خالد بن عمر المرهون ، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها معاليه لسلطنة عمان .وخلال اللقاء أكد معالي الأستاذ سليمان الحمدان متانة العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين الشقيقين تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان -حفظهما الله-.كما أكد معاليه خلال اللقاء أهمية الزيارة في تعزيز التعاون الثنائي بين الدولتين، وناقش مع الجانب العماني ما يتعلق بمجالات الخدمة المدنية والتطوير الإداري، وتنمية الموارد البشرية، وسبُل التعاون في مجال الأنظمة واللوائح المنظمة للخدمة المدنية.وتم خلال اللقاء مناقشة الخطط اللازمة لتفعيل تقنية المعلومات وتسهيل الإجراءات، وأتمتة أنظمة العمل في القطاع الحكومي , فيما استعرض معالي وزير الخدمة مع أخيه وزير الخدمة المدنية العماني أوجه تطوير الشراكة بين الجانبين في المجالات الإدارية، وطرق الاستفادة من التجارب الناجحة، واستذكر معاليه في هذا الشأن بعض بنود رؤية المملكة 2030 التي جاءت في كثير من مضامينها في هذا السياق المتصل بقطاع الخدمة المدنية.وكان معالي الأستاذ سليمان الحمدان قد وصل في وقت سابق اليوم إلى عمان وكان في استقباله لدى وصوله السلطنة معالي وزير الخدمة المدنية العماني الشيخ خالد المرهون، وسفير خادم الحرمين الشريفين بسلطنة عمان عيد بن محمد الثقفي ، وعدد من المسؤولين في وزارة الخدمة المدنية العمانية والسفاره السعودية.وتأتي زيارة معالي وزير الخدمة المدنية لسلطنة عمان تعزيزاً للعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، كما سيشارك معاليه في المؤتمر السنوي الثامن عشر “دور الحكومات العربية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030” الذي سيعقد يومي 26 و27 من شهر نوفمبر الجاري بمدينة مسقط.// انتهى //19:23ت م0110