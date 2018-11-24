تونس 16 ربيع الأول 1440هـ الموافق 24 نوفمبر 2018 م واستعادل فريق الملعب التونسي مع ضيفة النادي الصفاقسي دون أهداف في المباراة التي جمعتهما بالعاصمة التونسية اليوم ضمن الجولة الثامنة من الدوري التونسي لكرة القدم.وفي مباراة أخرى ضمن الجولة نفسها تعادل فريق النجم الساحلي مع النادي البنزرتي بهدف لكل منهما في مباراة جمعتهما في مدينة سوسة التونسية.كما شهد ملعب المنزه بالعاصمة يوم أمس مباراة النادي الإفريقي مع مستقبل قابس وانتهت بفوز الإفريقي بهدفين مقابل هدف .// انتهى //19:27ت م0111