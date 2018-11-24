طرابلس 16 ربيع الأول1440ه الموافق24 نوفمير 2018 م واسدانت البعثة الأممية للدعم في ليبيا الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدينة تازربو يوم أمس الجمعة.وقالت البعثة في بيان : إنها تدين الهجوم الإرهابي الدامي الذي طال واحة تازربو الكائنة في جنوب شرق ليبيا والتي تبعد 250 كم عن الكفرة، الذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن ثمانية أشخاص وإصابة تسعة، واختطاف ثلاثة آخرين، بينما لا يزال ثلاثة آخرون في عداد المفقودين .وأضاف البيان أنّ البعثة تتقدم بخالص تعازيها لأسر الشهداء وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى وتدعو إلى الإفراج الفوري عن المخطوفين وعودتهم إلى أسرهم بشكل آمن.// انتهى //19:29ت م0112