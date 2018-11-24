الخرطوم 16 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 24 نوفمبر 2018 م واسالتقت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي فيديركا موغريني، في بروكسل اليوم، وزير الخارجية السوداني الدكتور الدرديري محمد احمد، بحضور مسؤول العمل الخارجي كون فارفاك، ومسؤول ملف الهجرة في القرن الافريقيه انز استرسبول.وأشادت موغيريني خلال اللقاء بدور السودان في استقرار الإقليم وحل النزاع في جنوب السودان وتقريب شقة الخلاف بين الفرقاء في إفريقيا الوسطى وجهود السودان في مكافحة الهجرة غير الشرعية ومكافحة شبكات تهريب البشر والاستقرار في ليبيا.// انتهى //19:37ت م0113