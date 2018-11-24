الرياض 16 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 24 نوفمبر 2018 م واساختتمت اليوم منافسات الجولة الخامسة من دوري البراعم تحت 13 عامًا لكرة القدم ، بإقامة لقاء وحيد جمع القادسية مع الشباب على ملعب نادي القادسية.وحقق الشباب أول فوز له هذا الموسم بعدما تغلب على القادسية بنتيجة 2-0 ليرفع رصيده لـ 3 نقاط في المركز الثامن، فيما توقف رصيد القادسية عند 3 نقاط في المركز السابع.وكانت منافسات الجولة انطلقت أمس بإقامة 3 مباريات جمعت الفتح مع الهلال، والاتحاد مع النصر، والأهلي مع الاتفاق.وحقق الهلال فوزًا على مضيفه الفتح 2-0، ليرفع رصيده لـ 13 نقطة في الصدارة، فيما توقف رصيد الفتح عند 9 نقاط في المركز الثالث ، وعاد النصر من ملعب الاتحاد بالفوز 2-1، ليرفع رصيده لـ 7 نقاط في المركز الخامس، فيما توقف رصيد الاتحاد عند 7 نقاط في المركز الرابع ،وحقق الأهلي فوزًا على الاتفاق 3-1، ليرتقي الأهلي للوصافة برصيد 12 نقطة، فيما توقف رصيد الاتفاق عند 3 نقاط في المركز السادس.// انتهى//19:39ت م0114