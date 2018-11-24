طرابلس 16 ربيع الأول1440ه الموافق24 نوفمير 2018 م واسأعلن عضو المجلس البلدي الكفرة، مفتاح خليل اليوم أن الدوريات التابعة للقوات المسلحة الليبية، والمشكّلة من كتيبتي سبل السلام و 602 مشاه التابعتان لمنطقه الكفرة العسكرية، وشباب منطقة تازربو، قاموا اليوم بالإشتباك مع بقايا فلول تنظيم داعش الإرهابي عند بوابة وادي الحطب بمدخل جبل الهاروج .وقال المسؤول الليبي في تصريح صحفي : إن القوات المسلحة الليبية، تمكنت من تدمير عدد من الآليات و قتل 6 أفراد من تنظيم داعش الإرهابي .يذكر أن عناصر من تنظيم داعش الإرهابي، قامت مساء يوم أمس الجمعة، بتنفيذ هجوم على منطقة تازربو الواقعة جنوب شرق ليبيا، راح ضحيته 6 قتلى من أفراد مركز شرطة تازربو وعدد آخر من الجرحى أغلبهم من المدنيين.// انتهى //19:41ت م0116