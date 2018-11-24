عام / قوات الجيش الليبي تقتل 6 عناصر إرهابية وتدمر آليات لتنظيم داعش
السبت 1440/3/16 هـ الموافق 2018/11/24 م واس
طرابلس 16 ربيع الأول1440ه الموافق24 نوفمير 2018 م واس
أعلن عضو المجلس البلدي الكفرة، مفتاح خليل اليوم أن الدوريات التابعة للقوات المسلحة الليبية، والمشكّلة من كتيبتي سبل السلام و 602 مشاه التابعتان لمنطقه الكفرة العسكرية، وشباب منطقة تازربو، قاموا اليوم بالإشتباك مع بقايا فلول تنظيم داعش الإرهابي عند بوابة وادي الحطب بمدخل جبل الهاروج .
وقال المسؤول الليبي في تصريح صحفي : إن القوات المسلحة الليبية، تمكنت من تدمير عدد من الآليات و قتل 6 أفراد من تنظيم داعش الإرهابي .
يذكر أن عناصر من تنظيم داعش الإرهابي، قامت مساء يوم أمس الجمعة، بتنفيذ هجوم على منطقة تازربو الواقعة جنوب شرق ليبيا، راح ضحيته 6 قتلى من أفراد مركز شرطة تازربو وعدد آخر من الجرحى أغلبهم من المدنيين.
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