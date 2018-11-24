جدة 16 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 24 نوفمبر 2018 م واسنيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ، مستشار خادم الحرمين الشريفين ، أمير منطقة مكة المكرمة، يفتتح صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، محافظ جدة، غداً "الملتقى السعودي للشركات الناشئة" الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام ٢٠١٨، وذلك بفندق الريتز كارلتون بجدة.ويهدف الملتقى إلى ربط رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة بالمستثمرين وصناديق رأس المال الجريء، للحصول على استثمارات تضمن نمو مشاريعهم وتحولها من مشاريع ناشئة إلى مشاريع صغيرة ومتوسطة وكبيرة تسهم بشكل فاعل في دفع عجلة التنمية.كما يستهدف الملتقى كلاً من؛ المستثمرين، وصناديق الاستثمار، والجامعات والباحثين، بالإضافة إلى مسرعات وحاضنات الأعمال.ويشارك عدد من مسؤولي الجهات الحكومية والخبراء والشركات المحلية والعالمية في جلسات الملتقى للإسهام الفاعل في تحقيق التنمية المستدامة بما يتوافق مع توجه المملكة في رؤية 2030، لدعم الاقتصاد الوطني والمعرفي والريادة المناطقية وتوسيع القاعدة الإنتاجية من خلال ريادة الأعمال وإيجاد بيئة حاضنة للإبداع والابتكار المعرفي والتقني.ويشتمل الملتقى على أربع محاور تتمثل في الريادة والابتكار، والحج و العمرة، والقطاع الرياضي ، بالإضافة إلى الريادة المجتمعية و الطاقة والبيئة.// انتهى //20:18ت م0117