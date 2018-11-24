عدن 16 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 24 نوفمبر 2018 م واساستعاد الجيش اليمني، مواقع جديدة في مديرية كتاف، شمالي محافظة صعدة عقب هجوم مباغت شنه على مواقع مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.وقال مصدر عسكري يمني، إن وحدات من الجيش اليمني، مسنودة من التحالف العربي، فرضت سيطرتها على جبال هدف إبراهيم والصلع وعدد من المواقع المحيطة، شرقي منطقة الفرع.وأضاف المصدر أن الجيش اليمني في جبهة كتاف يواصل تقدمه وسط معارك ضارية تكبدت خلالها المليشيا الحوثية خسائر بشرية كبير، بحسب موقع / 26 سبتمبر/ التابع للقوات المسلحة اليمنية.واستعادت قوات الجيش اليمني، كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المتنوعة التي خلفتها المليشيا عقب فرارها.// انتهى //20:36ت م0119