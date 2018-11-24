الرياض 16 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 24 نوفمبر 2018 م واستواصلت اليوم منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بإقامة مباراتين جمعت الاتفاق مع التعاون، والفيصلي مع الهلال.وحقق التعاون فوزًا على مضيفه الاتفاق 4-2 في المباراة التي جرت بينهما على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي ، حيث تقدم الاتفاق أولًا عن طريق لاعبه حسين السيد في الدقيقة 11 قبل أن يعزز زميله محمد الكويكبي النتيجة بهدف ثان في الدقيقة 17، فيما قلص اللاعب تاوامبا النتيجة للتعاون بهدف في الدقيقة 29 ، ومع انطلاقة الشوط الثاني أدرك التعاون التعادل عن طريق هيلدون في الدقيقة 49 من ركلة جزاء، قبل أن يعود تاوامبا ويضيف الهدف الثاني له والثالث للتعاون في الدقيقة 72 من ركلة جزاء، فيما اختتم رباعية التعاون سيدريك أميسي في الدقيقة75.ورفع التعاون رصيده بهذا الفوز لـ 15 نقطة في المركز السادس، فيما توقف رصيد الاتفاق عند 14 نقطة السابع.وحسم التعادل الإيجابي 1-1 مباراة الفيصلي والهلال والتي جرت على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.تقدم الهلال أولًا عن طريق سلمان الفرج في الدقيقة 79 من ركلة جزاء، قبل أن يدرك حسين القحطاني التعادل للفيصلي في الدقيقة 90.ورفع الفيصلي رصيده لـ 12 نقطة في المركز التاسع، فيما عزز الهلال صدارته بوصوله للنقطة 28.// انتهى //20:53ت م0120