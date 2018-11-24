الرياض 16 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 24 نوفمبر 2018 م واسأقام نادي الفروسية بالرياض اليوم حفل سباقه الـ (30) على كأس وزارة الدفاع فئة ( 3 ) ضمن فعاليات موسم سباقات الخيل بالرياض لهذا العام 1439/1440هـ (2018/2019م) .واشتمل السباق على عشرة أشواط ، وكان الشوط الرئيس هو الشوط السابع على كأس وزارة الدفاع فئة ( 3 ) لمسافة 1600 متر مفتوح الدرجات للجياد المحلية عمر السنتين .وسلم قائد قوة الصواريخ الإستراتيجية معالي الفريق الركن جارالله بن محمد العلويط كأس وزارة الدفاع فئة ( 3 ) لحازم المرزوقي مدرب الجواد ( راعيها ) العائدة ملكيته لإسطبل محمد إبراهيم المرزوقي الذي حقق المركز الأول في سباق الشوط السابع .//انتهى // ‏20:53ت م0121