رياضي / نادي الفروسية يقيم حفل سباقه الـ 30 على كأس وزارة الدفاع فئة ( ثالثة )
السبت 1440/3/16 هـ الموافق 2018/11/24 م واس
الرياض 16 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 24 نوفمبر 2018 م واس
أقام نادي الفروسية بالرياض اليوم حفل سباقه الـ (30) على كأس وزارة الدفاع فئة ( 3 ) ضمن فعاليات موسم سباقات الخيل بالرياض لهذا العام 1439/1440هـ (2018/2019م) .
واشتمل السباق على عشرة أشواط ، وكان الشوط الرئيس هو الشوط السابع على كأس وزارة الدفاع فئة ( 3 ) لمسافة 1600 متر مفتوح الدرجات للجياد المحلية عمر السنتين .
وسلم قائد قوة الصواريخ الإستراتيجية معالي الفريق الركن جارالله بن محمد العلويط كأس وزارة الدفاع فئة ( 3 ) لحازم المرزوقي مدرب الجواد ( راعيها ) العائدة ملكيته لإسطبل محمد إبراهيم المرزوقي الذي حقق المركز الأول في سباق الشوط السابع .
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20:53ت م
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