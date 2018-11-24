الباحة 16ربيع الأول 1440 هـ الموافق 24نوفمبر 2018 م واسهطلت اليوم أمطار متفرقة من متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة ، شملت أجزاء من محافظة غامد الزناد والمراكز التابعة لها، سالت على إثرها عدد من الأودية والشعاب .كما هطلت أمطار متفرقة من خفيفة إلى متوسطة شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها ، ومحافظات بلجرشي والقرى وبني حسن والمخواة وقلوة والمراكز التابعة لها، إرتوت على إثرها الأرض .جعلها الله أمطار خير وبركة, وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.// انتهى //21:07ت م0122