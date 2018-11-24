عام / أمطار على منطقة الباحة
السبت 1440/3/16 هـ الموافق 2018/11/24 م واس
الباحة 16ربيع الأول 1440 هـ الموافق 24نوفمبر 2018 م واس
هطلت اليوم أمطار متفرقة من متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة ، شملت أجزاء من محافظة غامد الزناد والمراكز التابعة لها، سالت على إثرها عدد من الأودية والشعاب .
كما هطلت أمطار متفرقة من خفيفة إلى متوسطة شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها ، ومحافظات بلجرشي والقرى وبني حسن والمخواة وقلوة والمراكز التابعة لها، إرتوت على إثرها الأرض .
جعلها الله أمطار خير وبركة, وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.
// انتهى //
21:07ت م
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