تبوك 16 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 24 نوفمبر 2018 م واسهطلت اليوم أمطار متوسطة على محافظة تيماء وضواحيها شملت مركز جريش وضواحيه المورده وايو سدره وحالة جريش, وعلى مركز الجهراء مصحوبة بزخات من البرد شملت الجهراء وحفرة برد, وعلى مركز الكتيب شملت المركز والسنانيات والمبتا والبتراء والدفافيات وشهيبة والامغر وابرق الرمث والمصبح وأبو نبطةوجبل حلوان والشليل والطرايف والحيزاء والجلعب وابا المغير وحزابا ونواحات وجبل عرنان وذرو وطعس القريعة وطعس أبو غظاة , وعلى مركز عردة شملت وادي عريدة ووادي النظيم والزميخية وخرب والغلاله وطريق عردة المعظم وبوى وطريق عردة العلا, وهطلت أمطار من خفيفة إلى متوسطة علىمركز البديعة التابع لمنطقة تبوك شملت الاجيبي وام رضيم والبدع.كما هطلت مساء أمس أمطار من متوسطة إلى غزيرة على مراكز منطقة تبوك شملت مركز بئر بن هرماسوضواحيه غوانم واردات والوظام وقاع النيل ودبل , وأمطار غزيرة على مركز العيينة شملت سدير وام عواذر ودرة الشريف والسويلمية وشعيب الطف, وعلى مركز حالة عمار شملت العنيق والبديع وذات الحاج ورجوم الطياره.جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.// انتهى //21:07ت م0123