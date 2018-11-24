الدمام 16 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 24 نوفمبر 2018 م واسأقامت جمعية جود النسائية الخيرية مؤخراً محاضرة بعنوان " في بيتي مراهق"، بحضور ٥٦ سيدة، وذلك بمقر الجمعية بالدمام.وتناولت المحاضرة الطرق والأساليب الصحيحة في التعامل مع المراهقين، إلى جانب تحويل طاقة المراهق إلى طاقة إيجابية بناءة .وأوضحت رئيسة مجلس إدارة الجمعية الأستاذة الجوهرة المنقور ، أن الجمعية حرصاً منها على بناء المجتمع وإيمانا بأهمية تعزيز مجال التوعية تقيم العديد من المحاضرات بهدف الوصول إلى عدد من المستهدفين لإيصال رسالتها كما هو في محاضرة في بيتي مراهق، التي استهدفت توعية وتثقيف الأسر والأمهات ، نظراً لأهمية دورها في بناء المجتمع وتوجيهه بالشكل السليم.// انتهى //21:42ت م0127