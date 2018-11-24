الرياض 16 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 24 نوفمبر 2018 م واساختتم اليوم المعرض الخيري "الفن عطاء" في دورته الثالثة، بجامعة الأمير سلطان الذي نظمه نادي نماء الطلابي بإشراف عمادة شؤون الطلاب ضمن أنشطة الجامعة لخدمة المجتمع.وأوضح مدير الجامعة الدكتور أحمد بن صالح اليماني، أن جامعة الأمير سلطان بالإضافة إلى رسالتها الأكاديمية والبحثية تولي خدمة المجتمع اهتماماً كبيراً ، تعبيراً عن رد الجميل للمجتمع الذي شارك في انطلاقة هذه الجامعة من بدايتها، مشيراً إلى أن الجامعة من المجتمع وتعود للمجتمع.وبين الدكتور اليماني أن هذه الرسالة تشبع بها الجميع بمن فيهم الطلاب، مدللاً على ذلك بالأنشطة العديدة والأعمال التطوعية المختلفة التي ينفذها الطلاب عبر الأندية الطلابية الموجودة بالجامعة، مشيراً إلى أن الطلاب دائماً لديهم حوافز قوية، مقدماً شكره لجميع الرعاة والداعمين لهذا المعرض.وكان المعرض قد افتتح أبوابه للزوار من داخل الجامعة وخارجها يوم الخميس الماضي وحتى مساء اليوم ، وضم أعمالاً فنية متنوعة لكوكبة من الفنانين التشكيليين المعروفين من محترفين وهواة يتجاوز عددها 100 عمل فني، تتضمن لوحات ورسومات وأعمالاً نحتية وغيرها من الأعمال الفنية التي تم انتقاؤها من قبل لجنة تقييم مختصة مع مراعاة تقاليد المجتمع وثقافته، كما وُجدت نخبة من الفنانين السعوديين.من جهته أوضح عميد شؤون الطلاب الدكتور عبدالله بن صغير الحسيني ، أن المعرض جمع بين المواهب والعمل الخيري في صالة أكاديمية بجامعة الأمير سلطان ، شاكرا فريق العمل من طلاب وطالبات الجامعة الذين أثبتوا جدارتهم وتنظيمهم للفعالية باحترافية كبيرة، والذي يقام للمرة الثالثة ، ويهدف المعرض إلى إيصال رسالة فحواها أن الفن عطاء.بدوره أكد رئيس فريق نماء التطوعي بجامعة الأمير سلطان يزيد الشهري، سعي الفريق إلى دعم مواهب الفنانين السعوديين، خاصة الشباب، بالإضافة إلى توظيف الإبداع للعمل الخيري والإنساني من خلال إتاحة الفرصة للفنانين للإسهام في خدمة المجتمع عبر مواهبهم وإبداعاتهم الفنية، مبيناً أن المعرض أستضاف نخبة من الفنانين، للإجابة عن أسئلة الزوار وممارسة بعض مواهبهم الفنية مباشرة أمام الجمهور طوال أيام المعرض الثلاثة.//انتهى//22:04ت م0128