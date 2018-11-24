الرياض 16 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 24 نوفمبر 2018 م واساختتمت اليوم منافسات التجمع الثالث للسباحة والتنس الأرضي الذي نظمه الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية واستضافته جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض خلال الفترة من 12 إلى 16 ربيع الأول 1440 الموافق 20 الى 24 نوفمبر 2018 .وحققت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل في الدمام بطولة السباحة بعد حصولها على المركز الأول ونالت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض المركز الثاني ، وجاءت جامعة الملك عبدالعزيز بجدة على المركز الثالث وحققت جامعة المجمعة بطولة التنس الأرضي بفوزها بالمركز الأول ، وحلت جامعة الملك عبدالعزيز في المركز الثاني ، ونالت جامعة الملك سعود المركز الثالث .وقام رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتور عبدالله البقمي وعميد شؤون الطلاب بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور أحمد الأحمد بتسليم الكؤوس والميداليات الذهبية والفضية والبرونزية والجوائز على الفائزين في المراكز الثلاثة الأولى ، كما تم تكريم حكام بطولة السباحة وعددهم 30 حكم بقيادة الحكم الدولي محمد علي العمري و حكام التنس الأرضي وعددهم 30 بقيادة الحكم الدولي يوسف عبدالله الطريف .وأعرب رئيس الإتحاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتور عبدالله البقمي عن سعادته بنجاح التجمع الثالث للسباحة والتنس الأرضي بمشاركة 16 جامعة حكومية وأهلية و 174 لاعباً في السباحة و 15 جامعة و 74 لاعباً في التنس مهنئاً الجامعات الفائزة .وعبر البقمي عن شكره لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة في معالي مدير الجامعة فضيلة الشيخ سليمان أبا الخيل وأصحاب السعادة وكلاء الجامعة وعميد شوون الطلاب ومسؤولي النشاط الرياضي الذين بذلوا جهوداً مميزة لإنجاح البطولة من حيث التنظيم وحسن الاستقبال وكرم الضيافة ، كما شكر مديري البطولة الدكتور عبدالحميد الأمير "مدير بطولة السباحة" والدكتور علي جباري مدير بطولة التنس والدكتور عبدالاله الصلوي رئيس اللجنة الفنية والدكتور تركي العيار رئيس اللجنة الإعلامية ، وجميع منسوبي الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية وحكام بطولتي السباحة والتنس ، منوهاً بالدعم الكبير الذي يلقاه الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية من قيادتنا الرشيدة ومتابعة دقيقة وحرص واهتمام دائم من معالي وزير التعليم ومعالي نائبه متمنياً التوفيق والنجاح للبطولات والتجمعات القادمة.//انتهى //22:12ت م0130