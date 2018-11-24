الرياض 16 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 24 نوفمبر 2018 م واساختتمت اليوم الجولة الرابعة من الدوري الممتاز للشباب لكرة القدم التي شهدت 6 مباريات، جمعت الاتفاق والانصار، والشباب والقادسية، والنصر والفتح، والوحدة وأحد، والأهلي والتعاون، والهلال والرائد.وتمكن الأنصار من الفوز على الاتفاق بهدف دون رد في المباراة التي جرت على الملعب الرديف بنادي الاتفاق، ورفع الأنصار رصيده من النقاط إلى الرقم 8 في المركز الرابع فيما توقف رصيد الاتفاق عند النقطة 4 في المركز العاشر ، وحسم الشباب مباراته مع القادسية بالفوز بهدفين دون رد، ليرفع أصحاب الأرض رصيدهم من النقاط إلى الرقم 9 في المركز الثاني، فيما توقف رصيد القادسية عند النقطة 3 في المركز 11.وفاز النصر على الفتح بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جرت على ملعب نادي النصر ليصبح رصيد الأخير 12 نقطة في المركز الأول، فيما تجمد رصيد الفتح عند النقطة صفر في المركز الرابع عشر ، وفاز الوحدة على أحد بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جرت على ملعب الوحدة في مكة المكرمة، وبات رصيد الوحدة 5 نقاط في المركز الثامن، فيما توقف رصيد أحد عند النقطة 3 في المركز 12.واستطاع الأهلي الفوز على التعاون بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليصبح رصيد الأهلي 4 نقاط في المركز التاسع، فيما توقف رصيد التعاون عند النقطة 6 في المركز السابع ، وفاز الهلال على الرائد بهدفين دون رد في المباراة التي جرت على ملعب الهلال، وتجمد رصيد الرائد عند النقطة 1 في المركز الثالث عشر ، فيما رفع الهلال رصيده إلى النقطة 9 في المركز الثالث.// انتهى//22:32ت م0131