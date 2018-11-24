واشنطن 16 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 24 نوفمبر 2018 واسنظمت الملحقية الثقافية بالولايات المتحدة الأمريكية يوم أمس حفل اجتماع رؤساء الأندية الطلابية الـ41 الذي يرعاه صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية رئيس مجلس إدارة الأندية الطلابية السعودية في الولايات المتحدة ويهتم بمناقشة أمور الابتعاث، والتطوير الثقافي والاجتماعي للأندية الطلابية، ويعقد خلال الفترة من 23 وحتى 25 نوفمبر الجاري.ورفع الملحق الثقافي بالولايات المتحدة نائب رئيس مجلس الأندية الطلابية الدكتور محمد العيسى في كلمة له خلال الاجتماع التهنئة للقيادة الرشيدة ولسمو سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية على ما حققته الأندية الطلابية خلال العام 2018، إذ بلغت عدد الأنشطة الثقافية والاجتماعية للأندية الطلابية نحو 1500 نشاط، شارك فيها المبتعثون السعوديون تحت مظلة 300 نادي طلابي.وأكد الدكتور العيسى أن اجتماع رؤساء الأندية الطلابية الـ41 يعزز التواصل ما بين الملحقية الثقافية وأبنائها الطلبة ويسلط الضوء على المشكلات التي تواجههم في شؤونهم أثناء فترة الدراسة.وأوضح أن المبتعثين أسهموا في تعزيز الصورة الإيجابية للمملكة في أكثر من 50 ولاية، وأظهروا الأصالة السعودية والتقاليد الاجتماعية الحسنة في تعاملهم، مشيراً إلى أن جهود الأندية الطلابية في العمل التطوعي كان لها جميل الأثر على المجتمع الأمريكي.ونوه بكفاءة المبتعثين السعوديين في الولايات المتحدة الأمريكية، وقال "أنتم ومعكم 88 ألف مبتعث ومبتعثة سفراء وطننا الغالي، فكونوا هداة مهتدين، تمثلون الأخلاق الإسلامية والأصالة السعودية في كل محفل، وفي كل وقت خلال فترة ابتعاثكم".ولفت الدكتور العيسى النظر إلى أن بعض قضايا الطلاب التي عرضت خلال الاجتماعات التي شارك فيها مديرو الإدارات والأقاليم بالملحقية وعدد من مسؤولي السفارة والقنصليات سيتم الرفع بها إلى ذوي الاختصاص، وتفعيل دور الملحقية فيما يخصها من ذلك.مما يذكر أن الأندية الطلابية السعودية في الولايات المتحدة موزعة على 50 ولاية أمريكية، وتنظم الملحقية الثقافية كل عام منذ 31 عاماً هذا الاجتماع الذي كانت انطلاقته في العام 1987 بدعم ورعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله- عند زيارته للولايات المتحدة آنذاك.// انتهى //22:51ت م0132