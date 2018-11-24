فرسان 16 ربيع الأول 1440هـ الموافق 24 نوفمبر 2018م واسنظمت جمعية الإحسان الطبية الخيرية بمنطقة جازان بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة اليوم زيارة إلى مستشفى فرسان العام ضمن مشروع "الاستشاري الزائر " حيث قدم المشروع ‫الفحوصات و‫الاستشارات الطبية ‫لأهالي‬ ‫جزيرة فرسان‬ بمشاركة عدد من ‫الاستشاريين‬ في جميع ‫التخصصات‬ ‫الطبية .وأوضح المدير التنفيذي للجمعية محمد بن إسماعيل الحازمي أن المشروع أسهم في تقديم خدمات طبية متقدمة للمرضى بجزيرة فرسان ، حيث قدم الفريق الاستشاري التطوعي الخدمات التشخيصية والعلاجية والاستشارية والطبية في تخصصات العيون والباطنية وأمراض القلب والجراحة والجلدية والنساء والولادة والأطفال والأنف والأذن والجراحة العامة والأورام والحنجرة، والمسالك البولية، وجراحة الوجه والفكين، إلى جانب التحويل المباشر للحالات المحتاجة إلى فحوصات ورعاية تخصصية .وبين الحازمي أن الفريق الاستشاري عالج 522 حالة مرضية فضلًا عن شراء وتأمين الدواء لـ 37 حالة ، كما تم تحويل 70 حالة إلى مستشفى الملك فهد المركزي و 15 حالة إلى مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان نظرا لحاجتهم إلى فحوصات ورعاية تخصصية .// انتهى //23:07ت م0134