رياضي / نتائج مباريات دوري المحترفين الأردني لكرة القدم
الأحد 1440/3/17 هـ الموافق 2018/11/25 م واس
عمّان 16 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 24 نوفمبر 2018 م واس
تعادل فريقا الجزيرة وشباب الأردن بهدف مقابل هدف ، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على استاد عمّان الدولي ، ضمن منافسات الأسبوع العاشر لدوري المحترفين الأردني لكرة القدم.
وعزز الجزيرة بهذا التعادل صدارته لترتيب الدوري بـ 26 نقطة، فيما بقي شباب الأردن ثانيا بـ 21 نقطة.
وفي المباراة الثانية ، فاز الوحدات على ضيفه ذات راس بأربعة أهداف دون مقابل ، في المباراة التي جمعتهما اليوم على استاد القويسمة، ليرفع الوحدات رصيده بهذا الفوز إلى 17 نقطة في المركز الخامس ، فيما تجمد رصيد ذات راس عند 4 نقاط في المركز الأخير.
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