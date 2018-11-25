عمّان 16 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 24 نوفمبر 2018 م واستعادل فريقا الجزيرة وشباب الأردن بهدف مقابل هدف ، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على استاد عمّان الدولي ، ضمن منافسات الأسبوع العاشر لدوري المحترفين الأردني لكرة القدم.وعزز الجزيرة بهذا التعادل صدارته لترتيب الدوري بـ 26 نقطة، فيما بقي شباب الأردن ثانيا بـ 21 نقطة.وفي المباراة الثانية ، فاز الوحدات على ضيفه ذات راس بأربعة أهداف دون مقابل ، في المباراة التي جمعتهما اليوم على استاد القويسمة، ليرفع الوحدات رصيده بهذا الفوز إلى 17 نقطة في المركز الخامس ، فيما تجمد رصيد ذات راس عند 4 نقاط في المركز الأخير.//انتهى//00:00ت م0137