القاهرة 16 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 24 نوفمبر 2018 م واسأجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، تناول عدد من القضايا الإفريقية.وأشار المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في تصريح له اليوم، إلى أن الرئيسين تناولا عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك بالقارة الإفريقية، لا سيما في ظل التطورات السياسية التي تشهدها منطقة القرن الإفريقي، حيث تم في هذا السياق تأكيد دعم إحلال السلام في جنوب السودان.وبين أنه تم التطرق، للمؤتمر الدولي للاقتصاد الأزرق، الذي تستضيفه كينيا في هذا الصدد نهاية الشهر الجاري بمشاركة وفد مصري رفيع المستوى، حيث تم التوافق حول أهمية موضوعات الاقتصاد الأزرق التي تهدف إلى تعظيم الاستفادة من المسطحات المائية في إطار جهود تحقيق التنمية في إفريقيا ودعم الأمن الغذائي والحد من الفقر والإدارة المستدامة للموارد المائية.//انتهى//00:49ت م0139