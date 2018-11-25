الرياض 16 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 24 نوفمبر 2018 م واسعقدت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد السعودي لكرة القدم ورشة عمل للحكام المساعدين استمرت لمدة يومين في العاصمة الرياض ، بحضور 27 حكمًا مساعدًا و7 حكام ساحة.وتضمن برنامج الورشة تدريبات نظرية وعملية، حيث شملت على عدد من الملاحظات التي صاحبت دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى وكيفية تطويرها مع وضع تصور كامل للعمل عليها في المستقبل.وخضع المشاركون لاختبارات في قانون كرة القدم باللغتين العربية والإنجليزية، وفي جوانب أخرى كالتركيز واللياقة البدنية، وذلك من خلال برنامج مختص للحكام المساعدين يعتمد على التحرك بالراية سواء من خلال السرعات أو التسارع أو الجري الجانبي.وفي نهاية الورشة حث نائب رئيس اللجنة خليل جلال الحكام على العمل بجد واجتهاد وتحمل المسؤولية للنهوض بالتحكيم السعودي وذلك من خلال رفع المستوى الفني واللياقي والانضباطي، والانتظام في التمارين اليومية، مضيفًا أن الاتحاد يسعى في الوقت الراهن لتوفير سبل النجاح والدعم لتطوير الحكم السعودي.// انتهى//00:54ت م0140