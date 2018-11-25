الرياض 16 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 24 نوفمبر 2018م واسأكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية أن نجاح الانتخابات النيابية والبلدية التي جرت في مملكة البحرين الشقيقة؛ تعكس ثقة المواطنين البحرينيين في قيادتهم وفي مؤسسات دولتهم، كما أن نتائج هذه الانتخابات ونسبة المشاركة العالية التي شهدتها تشكل رفضاً قاطعاً لأي تدخلات خارجية في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين الشقيقة.// انتهى //01:11ت م0142