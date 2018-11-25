أبوظبي 16 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 24 نوفمبر 2018 م واساستقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي اليوم في أبوظبي وزير خارجية جمهورية الدومنيكان ميغيل فارغاس مالدونادو.وجرى خلال اللقاء بحث سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات السياسية والاستثمارية والاقتصادية والتجارية والثقافية والطاقة المتجددة, كما استعرض الجانبان القضايا ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //01:22ت م0143