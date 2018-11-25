سياسي / وزير الخارجية الإماراتي يستقبل نظيره في جمهورية الدومينيكان
الأحد 1440/3/17 هـ الموافق 2018/11/25 م واس
أبوظبي 16 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 24 نوفمبر 2018 م واس
استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي اليوم في أبوظبي وزير خارجية جمهورية الدومنيكان ميغيل فارغاس مالدونادو.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات السياسية والاستثمارية والاقتصادية والتجارية والثقافية والطاقة المتجددة, كما استعرض الجانبان القضايا ذات الاهتمام المشترك.
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