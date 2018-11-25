المنامة 16 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 24 نوفمبر 2018 م واسأعلن معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بمملكة البحرين الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن النسبة الأولية للمشاركة في الانتخابات بلغت 67 % وهي أعلى من نسبة مشاركة عام 2014 التي كانت 53 ٪.ونقلت وكالة أنباء البحرين عن الشيخ خالد في مؤتمر صحفي عقده بعد انتهاء التصويت وإغلاق مراكز الاقتراع إن زيادة الإقبال على التصويت في هذه الدورة الانتخابية، يبني على نجاح انتخابات عام 2014 ، الأمر الذي يظهر ثقة المواطنين في البحرين بمؤسسات الدولة، ويؤكد دورهم الكبير في المسيرة التنموية الشاملة .وأضاف: "إن التزام الناخبين بممارسه حقهم الدستوري في الاقتراع، يعد مؤشرًا واضحًا على دعمهم للمسيرة الديموقراطية، ورفضهم لمحاولات خارجية سعت لإخراج العملية الانتخابية عن مسارها".وحققت انتخابات 2018 رقماً قياسياً فيما يتعلق بمشاركة المرأة البحرينية، بواقع 47 مترشحة، من بينهن 39 لمجلس النواب، و8 للمجلس البلدي، ليبني هذا الإنجاز على تاريخ مشرف لمشاركتها في الحياة التشريعية منذ عقود.وأظهرت هذه الانتخابات زيادة ملحوظة لنسبة مشاركة الشباب في التصويت، قياسًا لمشاركتهم في الفصل التشريعي السابق، اذ أن 50 ألف شاب وشابة أصبحوا من المؤهلين للتصويت للمرة الأولى في هذه الانتخابات.وكان قد تقدم لخوض هذ ا الاستحقاق الديمقراطي 430 مرشحًا، منهم 293 لمجلس النواب ، و 137 للمجالس البلدية.وكان الناخبون قد توجهوا بأعداد كبيرة الى صناديق الاقتراع منذ الساعة الثامنة من صباح اليوم لاختيار ممثليهم على المستويين النيابي والبلدي للفصل التشريعي المقبل .ويحظى البرلمان القادم بسلطات تمكنه من محاسبة الحكومة، تشمل الحق في الموافقة على ميزانية الدولة، وبرنامج عمل الحكومة القادمة، تعزيزا لنهج دولة القانون والمؤسسات.وكان قد تم إغلاق مراكز الاقتراع في تمام الساعة 8 مساء ، وذلك بعد 12 ساعة من التصويت الذي شهد اقبالاً لافتًا من مختلف شرائح المجتمع، لتبدأ بعد ذلك عملية فرز الأصوات.// انتهى //01:24ت م0144