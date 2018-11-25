بوينس آيرس 16 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 24 نوفمبر 2018 م واسأجّل اتحاد كرة القدم في أمريكا الجنوبية (كونميبول) مباراة إياب نهائي كوبا ليبيرتادوريس إلى يوم غد الأحد.ويأتي هذا التأجيل بعد أن تعرضت حافلة نادي بوكا جونيورز للهجوم من قبل جماهير ريفر بليت قبل مباراة الفريقين التي كان من المقرر أن تقام اليوم.وكان اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم قرر تأجيل المباراة ساعة واحدة لتقام في التاسعة من مساء اليوم بتوقيت جرينتش ثم أعلن تأجيلها ساعة وربع إضافية قبل أن يجري تأجيلها إلى الأحد.وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بالتعادل بهدفين لمثلهما.// انتهى //02:12ت م0145