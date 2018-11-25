عام / الصحف السعودية
الأحد 1440/3/17 هـ الموافق 2018/11/25 م واس
الرياض 17 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 25 نوفمبر 2018 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
خادم الحرمين يهنئ رئيس سورينام بذكرى الاستقلال
ولي العهد يبعث برقية تهنئة للرئيس ديسيري بوترس
أمير الرياض يرعى مؤتمر مستقبل التخصصات الطبية التطبيقية.. الاثنين المقبل
أمير المدينة يضع حجر أساس متحف وبستان الصافية
الخارجية: نجاح الانتخابات النيابية والبلدية في البحرين يعكس ثقة المواطنين في قيادتهم ومؤسساتهم
مركز الملك سلمان يواصل تقديم مساعداته لليمنيين والسوريين
التعاون الإسلامي تدعو لتجريم العنف ضد المرأة
الانتخابات البحرينية تشهد أكبر نسبة مشاركة في تاريخها
الجيش اليمني يعلن استكمال تحرير مديرية الظاهر في صعدة معقل الانقلابيين الحوثيين
اشتباكات في الحديدة بين الجيش اليمني والانقلابيين بعيد زيارة غريفيث
دور رئيس للأمم المتحدة في ميناء الحديدة
مقتل 7 مدنيين بقصف قوات الأسد لمحافظة إدلب
أنقرة تنتقد نشر نقاط مراقبة أميركية شمالي سورية اتفاق تركي - روسي على تحقيق السلام في إدلب وتل رفعت
إصابة 20 شخصاً في احتجاجات باريس.. والشرطة تعتقل 130 من المحتجين
إعفاء بيونغ يانغ مؤقتا من العقوبات لإنشاء سكك حديدية
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