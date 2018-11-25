الرياض 17 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 25 نوفمبر 2018 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :خادم الحرمين يهنئ رئيس سورينام بذكرى الاستقلالولي العهد يبعث برقية تهنئة للرئيس ديسيري بوترسأمير الرياض يرعى مؤتمر مستقبل التخصصات الطبية التطبيقية.. الاثنين المقبلأمير المدينة يضع حجر أساس متحف وبستان الصافيةالخارجية: نجاح الانتخابات النيابية والبلدية في البحرين يعكس ثقة المواطنين في قيادتهم ومؤسساتهممركز الملك سلمان يواصل تقديم مساعداته لليمنيين والسوريينالتعاون الإسلامي تدعو لتجريم العنف ضد المرأةالانتخابات البحرينية تشهد أكبر نسبة مشاركة في تاريخهاالجيش اليمني يعلن استكمال تحرير مديرية الظاهر في صعدة معقل الانقلابيين الحوثييناشتباكات في الحديدة بين الجيش اليمني والانقلابيين بعيد زيارة غريفيثدور رئيس للأمم المتحدة في ميناء الحديدةمقتل 7 مدنيين بقصف قوات الأسد لمحافظة إدلبأنقرة تنتقد نشر نقاط مراقبة أميركية شمالي سورية اتفاق تركي - روسي على تحقيق السلام في إدلب وتل رفعتإصابة 20 شخصاً في احتجاجات باريس.. والشرطة تعتقل 130 من المحتجينإعفاء بيونغ يانغ مؤقتا من العقوبات لإنشاء سكك حديدية// يتبع //06:54ت م0003