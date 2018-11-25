وفي الموضوع نفسه ، كتبت صحيفة "عكاظ " في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان (البناء الإستراتيجي): بدأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان جولته لدول عربية قبل حضوره قمة مجموعة G20 في العاصمة الأرجنتينية (بوينس آيرس)، إذ بدأت جولته بدولة الإمارات العربية المتحدة.ورأت أن السياسة السعودية ترتكز على العلاقات الوطيدة، والتحالفات الإستراتيجية، انطلاقاً لمكانتها العربية والإسلامية والعالمية، إذ تعد المملكة عنصراً محورياً في اقتصاد العالم، وما تمثله من قوة عربية وإسلامية باحتضانها الحرمين الشريفين، وتأتي جولة ولي العهد تأكيداً لمكانة المملكة وعمق العلاقات التي تربطها مع الدول ذات العمق الإستراتيجي.وخلصت إلى القول إن المراقبين لزيارة ولي العهد يرون أنها تؤكد ريادة المملكة في ملفات المنطقة مع شركائها الإستراتيجيين، من خلال ما تقوم به من إسهامات لإعادة توازن المنطقة، وحفظ السلام، وتعزيز المكانة الاقتصادية والسياسية من خلال بناء تحالفات إستراتيجية، وتوحيد الصفوف، ومكافحة الإرهاب، وإعادة الأمور إلى نصابها.// يتبع //07:10ت م0005