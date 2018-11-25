الأمم المتحدة 17 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 25 نوفمبر 2018 م واسأدان مجلس الأمن الدولي بأشد العبارات الليلة الماضية الهجومين الإرهابيين ضد قنصلية الصين في كراتشي وسوق بمقاطعة خيبر باختونخوا في باكستان.وأشاد أعضاء مجلس الأمن بالاستجابة السريعة للسلطات الباكستانية، معربين عن تعازيهم لأسر الضحايا وحكومة باكستان، والشفاء العاجل للمصابين.وأكد الأعضاء أن الإرهاب بكل أشكاله وصوره يمثل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين، مشددين على الحاجة لتقديم مرتكبي ومنظمي وممولي وداعمي تلك الأعمال المستنكرة إلى العدالة.وحث مجلس الأمن الدول على التعاون بشكل فعال مع حكومة باكستان والسلطات المعنية بهذا الشأن، بموجب التزامات الدول بما يتوافق مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مؤكدين أن أي أعمال إرهابية، تعد جرائم غير مبررة بغض النظر عن دوافعها ومكانها وتوقيتها وهوية مرتكبيها.// انتهى //07:38ت م0008