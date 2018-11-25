إسلام آباد 17 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 25 نوفمبر 2018 م واستابعت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم تطورات التحقيق الجاري في الهجوم على القنصلية الصينية بمدينة كراتشي.وأخبرت عن نجاح أجهزة الأمن الباكستانية في اعتقال اثنين من العناصر التي يشتبه في صلتها بالمسلحين الذين نفذوا الهجوم على القنصلية الصينية.وأشارت إلى تعزيز السلطات الباكستانية مستوى الإجراءات الأمنية لحماية الصينيين المقيمين في باكستان.واهتمت بتجديد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي رغبة بلاده في حل القضايا العالقة مع الهند سلميًا عبر الحوار.وتطرقت إلى اعتقال السلطات الباكستانية المئات من قيادات وأنصار منظمة متطرفة لتورطها في قيادة احتجاجات ومظاهرات في عموم باكستان وممارسة أعمال الشغب.وعرجت على الاستعدادات الجارية في مدينة كراتشي الباكستانية لتنظيم معرض الدفاع الدولي المقرر عقده الأسبوع الجاري.في الشأن الدولي تابعت صحف باكستان تطورات الوضع في العاصمة الفرنسية باريس حيث استخدمت الشرطة قذائف الغاز المسيل للدموع لتفريق المشاركين في احتجاجات السترات الصفراء.إقليمياً تناقلت صحف باكستان أنباء مقتل ثلاثين شخصًا إثر سقوط حافلة ركاب في قناة مائية بالهند، ومقتل جندي أمريكي من أعضاء بعثة حلف الأطلسي بهجوم مسلح وقع في أفغانستان.// انتهى //07:53ت م0009