السيح 17 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 25 نوفمبر 2018 م واستقيم جمعية ذوي الإعاقة الخيرية بالخرج غداً، دورة تدريبية بعنوان "المهارة في تطبيق دراسة الحالة الاجتماعية"، بالتعاون مع شركة أرامكو السعودية، وذلك في مقر مركز جذا لذوي الإعاقة بمدينة السيح.وتتناول الدورة التي تستمر يومين عدة محاور تعنى بدراسة الحالات الاجتماعية والنفسية المتعلقة بذوي الإعاقة.تأتي الدورة ضمن سلسة البرامج التوعوية والدورات التدريبية والمناشط الاجتماعية التي تنظمها الجمعية الهادفة إلى إثراء المعرفة.// انتهى //08:43ت م0011