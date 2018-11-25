طرابلس 17 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 25 نوفمبر 2018 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم على ردود الفعل المحلية على الهجوم الإرهابي على مركز شرطة بازربو جنوب البلاد ،مشيرة إلى الإدانات من مجلس النواب ،واصفين الهجوم بالعمل الإرهابي،كما دعت جميع الأطراف الليبية الوقوف في صف واحد للقضاء على الجماعات الإرهابية التي تستغل الفراغ السياسي والأمني في الجنوب لتنفيذ مخططها.وبينت الإدانات الدولية الواسعة ،من بعثة الإمم المتحدة ،ومن السفارة الإيطالية ،ومن السفارة البريطانية ،والسفارة الألمانية ، متقدمين بتعازيهم لأسر الضحايا، متمنين الشفاء العاجل للجرحى،داعين إلى الإفراج الفوري عن المخطوفين وعودتهم إلى أسرهم بشكل آمن، كما دعت كافة الأطراف الليبية في الشرق والغرب بضرورة العمل معا من أجل إنقاذ الجنوب من براثن الإرهاب .ونقلت صحف ليبيا ، مناقشة لجنة الحريات المدنية في البرلمان الأوروبي الوضع في ليبيا ومنطقة البحث والإنقاذ الليبية في "المتوسط"، الثلاثاء المقبل في بروكسل، مع ممثلي المفوضية الأوروبية، والمنظمة البحرية الدولية، والمنظمة الدولية للهجرة، وممثلي وكالة "فرونتكس" للحدود الخارجية، ومن أجل بلورة توافق بين دولهم بشأن تمديد مهمة صوفيا.وعرجت على تأكيد مبعوث الأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، غسان سلامة، أن الوضع في العاصمة طرابلس تحسن منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بمدينة الزاوية يوم 4 سبتمبر الماضي.ونوهت الصحف إلى تصريحات وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، وتأكيده مشاركة بلاده في الاجتماع المرتقب لدول الجوار حول ليبيا، الذي سيعقد الخميس المقبل في العاصمة السودانية الخرطوم،كاشفًا في الوقت نفسه اجتماعًا وزاريًّا قريبًا للمبادرة الثلاثية التي تضم كلاً من تونس والجزائر ومصر حول ليبيا في القاهرة.// انتهى //08:46ت م0012