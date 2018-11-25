عام / المعهد العلمي في محافظة وادي الدواسر يختتم مشاركته في هاكاثون المحافظة
الأحد 1440/3/17 هـ الموافق 2018/11/25 م واس
وادي الدواسر 17 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 25 نوفمبر 2018 م واس
اختتم المعهد العلمي في محافظة وادي الدواسر أمس، مُشاركته في هاكاثون وادي الدواسر، الذي نظمته إدارة التعليم بالمحافظة خلال الفترة 14 - 16 / 3 / 1440هـ ، بمشاركة العديد من الجهات والمهتمين بالجانب التقني والمعلوماتي من داخل المحافظة وخارجها.
وأفاد مدير المعهد فيصل بن بادي الدوسري أن المعهد مشاركة المعهد تضمنت إقامة معرض بالمناسبة اشتمل على تعريف الزوار بالخدمات الإلكترونية المُطبقة بالمعهد لخدمة الأعمال التربوية والتعليمية والادارية والارشادية، كما تم توزيع العديد من المطبوعات من إصدارات الجامعة، مبيناً أن جناح المعهد وجد إقبالاً وتفاعلاً من الزوار.
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