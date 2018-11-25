وادي الدواسر 17 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 25 نوفمبر 2018 م واساختتم المعهد العلمي في محافظة وادي الدواسر أمس، مُشاركته في هاكاثون وادي الدواسر، الذي نظمته إدارة التعليم بالمحافظة خلال الفترة 14 - 16 / 3 / 1440هـ ، بمشاركة العديد من الجهات والمهتمين بالجانب التقني والمعلوماتي من داخل المحافظة وخارجها.وأفاد مدير المعهد فيصل بن بادي الدوسري أن المعهد مشاركة المعهد تضمنت إقامة معرض بالمناسبة اشتمل على تعريف الزوار بالخدمات الإلكترونية المُطبقة بالمعهد لخدمة الأعمال التربوية والتعليمية والادارية والارشادية، كما تم توزيع العديد من المطبوعات من إصدارات الجامعة، مبيناً أن جناح المعهد وجد إقبالاً وتفاعلاً من الزوار.// انتهى //09:15ت م0016