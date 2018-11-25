وادي الدواسر 17 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 25 نوفمبر 2018 م واسنظمت كلية التربية بوكالة جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز في وادي الدواسر بالتعاون مع وحدة التوجيه والارشاد بعمادة شؤون الطلاب دورة تدريبية في" مهارات التعامل والتأثير في الاخرين "، بمشاركة عددٍ من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين والمهتمين.وتناول مُقدم الدورة استاذ الصحة النفسية المساعد الدكتور محمد حسن الأبيض، مجموعة من المحاور تضمنت مهارات التعامل مع الناس بكفاءة وفاعلية، وامتلاك عدد من التقنيات التي تمكنك من التأثير في الآخرين، ومهارات التعامل مع الناس وفق أنماط شخصياتهم.// انتهى //09:19ت م0018