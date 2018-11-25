القاهرة 17 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 25 نوفمبر 2018 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم دعوة وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي المجتمع الدولي إلى العمل على تجاوز عجزه، وفرض التغيير من أجل حل الدولتين بين الفلسطينيين وإسرائيل، باعتباره الحل الوحيد الممكن.وتناولت إعلان الحكومة اليمنية رفضها أي صيغة لإدارة ميناء الحديدة لا تضمن عودتها للسلطة الشرعية وعدم بقاء الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران في المدينة.وأفادت صحف الأحد أن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو ونظيره التركي خلوصي أكار، اتفقا على مواصلة العمل بين موسكو وأنقرة على ضمان الاستقرار في مدينتي إدلب وتل رفعت شمال سوريا.وعرجت على إطلاق فعاليات التدريب البحري الجوي "ميدوزا-7 الذي تنفذه قوات مصرية ويونانية وقبرصية غرب جزيرة كريت اليونانية.محليًا، اهتمت صحف مصر بالمباحثات الهاتفية التي أجراها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس مع الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، وتناولت عدد من القضايا الإفريقية.وتحدثت في متفرقات أخرى عن مقتل 11 شخصًا في قصف للتحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، استهدف قرية الشعفة الخاضعة للتنظيم في الضفاف الشرقية للفرات بسوريا.// انتهى //09:38ت م0019