ينبع 17ربيع الاول 1440هـ الموافق 25نوفمبر 2018م واسدشن مدير هيئة السياحة والتراث الوطني بمحافظة ينبع سامر العنيني أمس, مبادرة " الله يعطيك خيرها " في المنطقة التاريخية بينبع, بحضور مدير شعبة مرور ينبع العقيد فالح العنزي ،وعدد من المسؤولين بفرع جامعة طيبة بينبع.وعبر العنيني عن سعادته البالغة باطلاق المبادرة بالتعاون بين هيئة السياحة والتراث الوطني مع فرع جامعة طيبة بينبع، بهدف توعوية وتثقيف المجتمع بأهمية السياقة الآمنة للحد من الحوادث المرورية المسببة للإعاقة والوفيات، والتعريف بالخدمات التي تقدمها الجهات المشاركة.// انتهى //09:47ت م0023