الخرطوم 17 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 25 نوفمبر 2018 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم على لقاء الرئيس السوداني عمر البشير، أمس في الخرطوم وزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكي .وأبرزت الصحف إشادة الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي فيديركا موغريني بدور السودان في استقرار الإقليم وحل النزاع في جنوب السودان.وعرجت على مطالبة السلطة الفلسطينية مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه أبناء الشعب الفلسطيني.وأخبرت صحف الصباح عن مقتل 20 من ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران ، أمس بمعارك مع الجيش اليمني المدعوم من التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بمحافظة البيضاء وسط البلاد.وسلطت الضوء على دعوة الموفد الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا، أمس إلى العمل سريعاً على التوصل إلى حل سياسي في سوريا.// انتهى //09:50ت م0025