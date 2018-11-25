المدينة المنورة 17 ربيع الأول 1440هـ الموافق 25 نوفمبر 2018م واسأطلقت مدارس تعليم المهد اليوم, برنامج اليوم المفتوح في جميع المراحل الدراسية، ويتضمن العديد من البرامج والفعاليات والمناشط.وأوضح مدير النشاط الطلابي عبدالعزيز العبري أن البرنامج يهدف إلى ترسيخ القيم والاتجاهات المنشودة, وإكساب الطلاب جملة من الخبرات التعليمية والتربوية, وتعزيز روح العمل الجماعي والتنافسي وبناء الثقة لدى الطالب واستشعار المسؤولية من خلال إسناد مهام العمل إليه وتنمية مبدأ الحوار الهادف وكسر رَتَابَة اليوم الدراسي, إضافة الى زيادة الألفة بين الطلاب ومعلميهم وَفْق إطار تربوي منضبط.// انتهى //12:27ت م0055